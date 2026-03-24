Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleşen Anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.