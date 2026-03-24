ABD'den şok hamle! Kara harekatı mı başlıyor?

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon’un 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askeri İran’la yaşanan gerilim kapsamında Orta Doğu’ya göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi.

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.

Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı.

WSJ, haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump: İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz
Trump: İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz
Mustafa Mis Sayıştay Daire Başkanı oldu
Mustafa Mis Sayıştay Daire Başkanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokasyonlara sert tepki: Gereken cevabı alacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokasyonlara sert tepki: Gereken cevabı alacaklar
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özele yolsuzluk suçlaması
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özele yolsuzluk suçlaması
Yunanistan'dan savaş hazırlığı gibi karar! 5 milyar euro...
Yunanistan'dan savaş hazırlığı gibi karar! 5 milyar euro...
12-0 geriye düşünce 60'ncı dakikada maçtan çekildiler
12-0 geriye düşünce 60'ncı dakikada maçtan çekildiler
Pezeşkiyan’dan Orta Doğu açıklaması: Halkların uyanışına tanıklık ediyoruz
Pezeşkiyan’dan Orta Doğu açıklaması: Halkların uyanışına tanıklık ediyoruz
Beşiktaş, divan kurulu toplantısının tarihini açıkladı
Beşiktaş, divan kurulu toplantısının tarihini açıkladı
İtalya'da referandum iktidarı sarstı!
İtalya'da referandum iktidarı sarstı!
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
TFF'den olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Avrupa Ligi düzenlemesi
TFF'den olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Avrupa Ligi düzenlemesi