ABD'den şok hamle! Kara harekatı mı başlıyor?

ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi.

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.

Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı.

WSJ, haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.