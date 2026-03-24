Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokasyonlara sert tepki: Gereken cevabı alacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Türkiye’nin terörle mücadele ve bölgesel istikrar hedeflerinden geri adım atmayacağını belirtti. Provokasyonlara izin verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye ve bölge idealinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazan ayında bir kez daha gördük ki kim ne derse desin, milletçe etle tırnak gibiyiz. 86 milyon biriz, beraberiz; ezelden ebede kadar kardeşiz. Rabbimden niyazım, bizleri bölgemizde silah seslerinin duyulmadığı, bomba ve füze sesinin yerini çocukların sevinç nidaları attığı günlere ulaştırmasıdır.

"TAHRİKLER GEREKEN CEVABI ALACAK"

Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan tahrikler gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi, girdiği bu hayırlı yoldan dönmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini elinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir. Süreci, inşallah menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü açık, ufku açıktır. Allah'ın izniyle yarınları aydınlıktır.

"TERÖRSÜZ BÖLGE İDEALİNİN KAZANANI KARDEŞ HALKLAR OLACAK"

Terörsüz Türkiye sürecimiz nasıl yarım asırlık kanlı bir oyunu bozuyorsa, terörsüz bölge idealimiz de Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak tohumu ekmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir. Son olarak bunu İran'a yönelik kotarılmak istenen kirli planda gördük. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, silah ve şiddetin devri kapandıkça, kazananı hep söylediğimiz gibi ülkemiz olacak, milletimiz olacak, bölgemizdeki kardeş halklar olacaktır.

"MESELELERİN ÖZÜ BU SORULARIN CEVAPLARINDA MAHFUZ"

Uluslararası sistem, temelde şu sorunların cevabını aramaktadır: Teknolojiye kim yön verecek? Veriyi ve yapay zekayı kim yönetecek? Üretim, tedarik ve tüketim zincirlerini kim domine edecek? Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kim kontrol edecek? Çok kutupluluğa doğru evrilen dünya düzeninde yeni kutup başları kimler ve hangi ülkeler olacak? Can yakıcı sonuçlarıyla bir süredir yüzleştiğimiz meselelerin özü ve özeti bu sorulara verilecek cevaplarda mahfuzdur. Bir asırdır olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. Tehlike karşısında olan ülkeler arasında yeni ittifaklar kurulmaktadır. Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, hamdolsun çok iyi hazırlandık. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık.

Ulaştırma alanında zaten ülkemizin kısa sürede yazdığı destan ortadadır. Ana muhalefetin kuşların göç yolunu engelliyor diyerek karşı çıktığı İstanbul Havalimanımız bayram boyunca 5 bin 871 uçuşla toplam 874 bin yolcuya hizmet verdi.

Karşılaştığımız onca engele, gizli-açık ambargoya rağmen hamdolsun pek çok alanda kendine yeten bir ülke haline geldik. Savaş gemilerinden top, tank helikopter ve obüslere kadar çok geniş bir skalada yerli milli imkanlarla büyük işler başardık. Türkiye'nin güvenlik çemberini, hudutlarımızın ötesine kadar genişlettik.

"ÜLKEMİZİ ATEŞ ÇEMBERİNİN DIŞINDA TUTMAKTA KARARLIYIZ"

Tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik. Bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz. Ülkemizi, bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız.

Günden güne kabaran ekonomik fatura karşısında savaşın bir an önce sona erdirilmesi yönündeki çağrılar artmıştır. Savaş İsrail'in savaşı ama bedelini tüm dünya ödüyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi, bölge barışı adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Daha fazla yıkım olmadan, daha fazla kan dökülmeden, küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli, diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalıdır. İsrail'in uzlaşmaz, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir. Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır. Türkiye tüm gücüyle barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir.

İran'daki savaşın piyasalarda sebep olduğu dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarını aniden yükselten küresel şokun Türkiye ekonomisine de yansımaları olmaktadır. Bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi farklı tedbirleri gündeme alıyoruz.

Biz asırlara sarih, tarihinde feleğin çemberinden geçmiş bir milletiz. Merhum Alev Alatlı'nın şu tespitinin ne kadar önemli olduğunu anladığımız günlerden geçiyoruz: Türkiye'yi ille de bir şeye benzeteceksiniz her budağından sürgün atan salkım saçak bir asmaya benzeteceksiniz. Bir sürgünü çiçeğe dururken diğerinin kurumakta, ötekinin ise üzüm vermekte olduğunu göreceksiniz."