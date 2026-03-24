12-0 geriye düşünce 60'ncı dakikada maçtan çekildiler

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta amatör lige düşmesi kesinleşen Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu karşısında 12-0 geriye düştüğü maçta sahadan çekildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta matematiksel olarak amatör lige düşmesi kesinleşen son sıradaki Nazillispor iç saha maçında Eskişehir Anadolu'ya gol rekoruyla 12-0 mağlup durumdayken sahadan çekildi.

Pamukören Sahası'ndaki mücadelede konuk ekip yalnız ilk yarıda 45 dakika içinde 11 gol birden atarken, 47'nci dakikada farkı 12'ye çıkaran golün ardınan ev sahibi karşılaşmaya devam etmedi.

Eskişehir temsilcisinin golleri 2'nci dakikada Berat, 22 ve 47'nci dakikalarda Rahmi Anıl, 23 ve 41'de Ramazan Keskin, 26, 27 ve 30'da Burak Temir, 35 ve 43'te Recep Aydın, 36 ve 45'inci dakikalarda Mert Yusuf Torlak'tan geldi.

Sezonun ikinci yarısında altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele ederek güçlükle maçlara çıkan Nazillispor ligde daha önce Karşıyaka'ya 10-0, Kütahyaspor ve Eskişehirspor'a 8-0, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1, Balıkesirspor'a da 8-0 mağlup olmuştu.