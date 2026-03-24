Irak’tan ABD ve İran’a nota kararı

Irak, Haşdi Şabi ve Peşmerge karargahlarını hedef alan saldırılar nedeniyle ABD ve İran’ın Bağdat’taki temsilcilerine nota verileceğini açıkladı.

Irak, ülkede Haşdi Şabi ve Peşmerge karargahlarını hedef alan saldırıları nedeniyle ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile İran’ın Bağdat Büyükelçisine nota vereceğini duyurdu.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, Bağdat’ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre, Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkede gerçekleştirilen saldırı ve sonuçlarına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayet sunulmasına yönelik düzenlemeleri üstlenecek, saldırıların durdurulması ve kınanması çağrısında bulunacak.

Ayrıca ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi de bakanlığa çağrılarak, Enbar vilayetindeki ve diğer bölgelerdeki Haşdi Şabi karargahları ile Erbil’deki Peşmerge karargahını hedef alan saldırılara ilişkin kendilerine resmi protesto notası verilecek.

