Pezeşkiyan’dan Orta Doğu açıklaması: Halkların uyanışına tanıklık ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Orta Doğu’daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, birçok ülkede halkların uyanışına tanıklık edildiğini belirterek, farklı ülkelerde ABD ve İsrail’e yönelik tepkilerin açık şekilde dile getirildiğini ifade etti. Bölgede kalıcı istikrarın ancak halkların iradesine saygı ve karşılıklı iş birliğiyle sağlanabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ile Orta Doğu'daki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

"HALKLARIN UYANIŞINA TANIKLIK EDİYORUZ"

Mesud Pezeşkiyan, "Bugün, dünyanın birçok ülkesinde halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Pakistan, Türkiye, Irak, Lübnan, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin halkları; Amerika, İsrail ve bunların işlediği suçlara yönelik tepkilerini güçlü ve açık bir şekilde dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "Dünya genelindeki özgür insanların kalpleri Siyonistlerle birlikte değildir. Bölgede kalıcı istikrar, ancak halkların iradesine saygı gösterilmesi ve karşılıklı iş birliği temelinde mümkün olabilir" diye konuştu.