TFF'den olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Avrupa Ligi düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tüpraş Stadı'nın 20 Mayıs Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmasından dolayı Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi durumunda sahasında yapacağı maçın 5, 6 veya 7 Mayıs'ta oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun (Tüpraş) 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

