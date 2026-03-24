Konya'da kan donduran haber! Babası öldürüp cesediyle yaşadı

KONYA'dan gelen haber kan dondurdu. 33 yaşındaki Mehmet Akif T. 59 yaşındaki babasını boğarak öldürdü. Babasının cesediyle bir gün aynı evde yaşayan zanlı, ablasını arayıp kendini ihbar etti ve evden kaçtı.

KONYA bu cinayet haberini konuşuyor. Korkunç cinayet Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki bir apartmanda 22 Mart'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Mehmet Akif T. , evde tartıştığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü.

CESEDİYLE BİR GÜN YAŞADI

Babasının cesediyle bir gün boyunca aynı evde kalan zanlı Mehmet Akif T. ertesi günü yaptığını ablasına itiraf etti. Babasını boğduğunu telefondan itiraf eden Mehmet Akif T. ardından evden kaçtı.

BABANIN CESEDİ BULUNDU

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 59 yaşındaki Tahsin T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İL DIŞINDA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il dışına kaçtığı belirlenen Mehmet Akif T'yi kısa sürede yakalayarak Konya'ya getirdi. Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.