BIST 12.952
DOLAR 44,35
EURO 51,51
ALTIN 6.285,16
GÜNCEL

Konya'da kan donduran haber! Babası öldürüp cesediyle yaşadı

Anadolu Ajansı
KONYA'dan gelen haber kan dondurdu. 33 yaşındaki Mehmet Akif T. 59 yaşındaki babasını boğarak öldürdü. Babasının cesediyle bir gün aynı evde yaşayan zanlı, ablasını arayıp kendini ihbar etti ve evden kaçtı.

Abone ol

KONYA bu cinayet haberini konuşuyor. Korkunç cinayet Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki bir apartmanda 22 Mart'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Mehmet Akif T. , evde tartıştığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü.

CESEDİYLE BİR GÜN YAŞADI
Babasının cesediyle bir gün boyunca aynı evde kalan zanlı Mehmet Akif T. ertesi günü yaptığını ablasına itiraf etti. Babasını boğduğunu telefondan itiraf eden Mehmet Akif T. ardından evden kaçtı. 

BABANIN CESEDİ BULUNDU
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 59 yaşındaki Tahsin T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İL DIŞINDA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il dışına kaçtığı belirlenen Mehmet Akif T'yi kısa sürede yakalayarak Konya'ya getirdi. Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de 7 köpeğin firarı dillerde! Tesadüfen çekildi öyle bir öyküleri var ki...
Çin'de 7 köpeğin firarı dillerde! Tesadüfen çekildi öyle bir öyküleri var ki...
İsrail'de bir yedek asker sığınakta intihar etti
İsrail'de bir yedek asker sığınakta intihar etti
Uşak'ta yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
Uşak'ta yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
İran savaşı gazımızı vurdu! İsrail bombaladı Türkiye'ye gelen doğalgaz kesildi
İran savaşı gazımızı vurdu! İsrail bombaladı Türkiye'ye gelen doğalgaz kesildi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri ve tapu müdürü gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri ve tapu müdürü gözaltına alındı
Cinsel birliktelik için gittiler hayatlarının şokunu yaşadılar
Cinsel birliktelik için gittiler hayatlarının şokunu yaşadılar
Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi
MASAK raporu ortaya çıktı! Bakın burs paraları ile neler almışlar neler...
MASAK raporu ortaya çıktı! Bakın burs paraları ile neler almışlar neler...
Quick Sigorta başarılı acentelerini Belgrad seyahatiyle ödüllendirecek
Quick Sigorta başarılı acentelerini Belgrad seyahatiyle ödüllendirecek
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi