Çin'de 7 köpeğin firarı dillerde! Tesadüfen çekildi öyle bir öyküleri var ki...

ÇİN'deki bir haber dünya gündemine düştü. 7 köpek yaşadıkları köylerinden kaçırıldılar ve esaret altında tutuldular. 7 köpek bir araya gelip esaretten kaçmayı başardı. Evlerine dönmek için yola düşen köpekler tam 250 milyon kez izlendi.

ÇİN'de aynı köyde yaşayan 7 köpek bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldı. Tutuldukları yerden kaçmayı başaran köpekler, evlerine dönmek için yola düştüler. Bu esaretten kaçış tesadüf eseri görüntülendi. Videoları tam 250 milyon kez izlendi.

EVLERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Çin’in Jilin eyaletinde meydana gelen olayda, 7 köpekten oluşan bir grup otoyolda ilerlerken görüntülendi. Hayvan refahı grubu devreye girdi, köpeklerin aynı köyden olduğu, kaçırıldıkları ve esaretten birlikte kurtularak köye dönmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Grubun yaralı bir Alman kurdunun etrafında koruyucu olarak ilerlediği, küçük Corgi'nin ise gruba liderlik yaptığı görüldü


Yetkililer köpekleri sahiplerine ulaştırdı, 3 farklı haneye ait oldukları belirtildi. 

