Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube’daki yayınında Birgün gazetesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kur’an kurslarına yönelik haber dilini sert sözlerle eleştirdi. Özışık, özellikle çocuklara yönelik dini eğitimin “dayatma” olarak sunulmasına tepki göstererek, bunun toplumun değerlerine yönelik bir yaklaşım olduğunu savundu. Açıklamalarında bu tür haberlerin kamuoyunda algı oluşturmayı hedeflediğini öne sürdü.

'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ'

Özışık, siyasi tartışmalara da değinerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçmişteki açıklamalarını hatırlattı ve dini eğitim konusundaki eleştirileri “Orta Çağ zihniyeti” söylemi üzerinden değerlendirdi. Diyanet’in faaliyetlerinin denetimli ve resmi bir yapı içinde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Özışık, aksi durumda kontrolsüz yapıların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Programda ayrıca Kur’an kurslarına olan ilginin arttığını belirten Özışık, ailelerin çocuklarına dini eğitim verilmesini tercih ettiğini dile getirdi. Özışık, Türkiye’de hem dini hem de bilimsel eğitimin birlikte yürütülebileceğini savunarak, toplumun bu konuda daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.