Türkiye bu skandalla çalkalanıyor! Camide yarı çıplak dans etmenin bedeli ağır olacak
Sosyal medyada "beğeni" toplamak için sınır tanımayan 2008 doğumlu Emircan Yılmaz, bir cami içerisinde sergilediği yarı çıplak dans görüntüleriyle Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Manevi değerleri hiçe sayarak ibadethaneyi bir video dekoruna dönüştüren genç için kaçış yolu kapandı. İnfial yaratan o görüntülerin ardından emniyet güçleri şafak vaktinde düğmeye bastı! İşte sosyal medyayı sarsan o skandalın tüm detayları...
Bursa'da bir cami içerisine girip yarı çıplak şekilde dans eden Emircan Yılmaz isimli içerik üreticisi tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sırf etkileşim alabilmek adına bu tarz çirkin bir harekette bulunan şahıs için harekete geçildi.
GÖZALTINA ALINDI
Asayişberkemal'de yer alan habere göre, Camide yarı çıplak şekilde küfürlü şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Emircan Yılmaz gözaltına alındı.
Yılmaz'a bazı kullanıcılar tepki göstererek, 'kendine gel camiidesin' yorumunda bulunsa da Yılmaz, 'fark eder mi?' tarzında bir yanıt verdi.