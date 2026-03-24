Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özele yolsuzluk suçlaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. İnan, Türkiye’nin etrafındaki kriz ortamına dikkat çekerek, Özel’in sözlerinin “tesadüf değil, planlı ve bilinçli bir siyasi hamlenin parçası” olduğunu savundu.

ÖZEL EN BÜYÜK SUÇ ORTAĞIDIR!

Milletvekili İnan, Özgür Özel’in en büyük korkusunun Ekrem İmamoğlu'nun günahlarının en büyük ortağı olduğunun ortaya çıkması olduğunu söyledi. İnan, “Tüm CHP'liler tarafından bilinmektedir ki; İstanbul’daki yolsuzluk süreçlerine ilişkin iddiaların Özgür Özel’in bilgisi dışında geliştiğini düşünmek mümkün değildir. Özgür Özel kendisine 'sevimli şempanze' diyen hırsızların en büyük suç ortağıdır” dedi.

İşte Eyyüp Kadir İnan'ın o paylaşımı:

