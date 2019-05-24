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Karagül'den gündemi sarsacak iddia: Türkiye'ye müdahale söz konusu

Karagül'den gündemi sarsacak iddia: Türkiye'ye müdahale söz konusu

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi ile ilgili, "Bunun bir adım sonrası 'sizi vururuz' demektir" değerlendirmesi yapan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Türkiye hemen, hiç vakit kaybetmeden hava savunma gücünü artırmak zorunda" diye yazdı.

ABD'nin Türkiye’ye yönelik tehditlerini değerlendiren Yeni Şafak Yayın Yönetmeni Karagül, 'S-400’leri aldık. Ne olacak?' başlıklı yazısında "S-400 alırsanız ABD yaptırım yapacak. Dahası NATO yaptırımı ile karşı karşıya kalacaksınız..' Tehdit bu!" ifadelerini kullandı.

"Başka türlü bir tehditler karşımızda"

"Bazı ABD’li yetkililer; "Türkiye çok gerçek sonuçlarla karşılaşacak" diyor. Birçok basın yayın kuruluşu üzerinden Türkiye’ye ayar veriliyor, şantajlar yapılıyor." diyen Karagül, "Daha önce "Patriot verelim" (yalan ve oyalama taktikleri), "ekonominizi çökertiriz", o silahlar NATO için tehlike, "alırsanız F-35’leri teslim etmeyiz" gibi baskının, tehdidin, şantajın her türünü masaya süren ABD, bu sefer başka türlü bir tehditler karşımızda" dedi.

"Neden hava savunmasız bırakmak istiyorlar"

Karagül, "Türkiye’yi neden hava savunmasız bırakmak istiyorlar? Türkiye’ye yönelik bir operasyon/saldırı yapılacak da, S-400’ler bu saldırıyı mı engelleyecek?" sorusunu sordu.

"Türkiye’ye bir müdahale söz konusu olabilir"

Karagül, sözlerini şöyle sürdürdü: Yaklaşan fırtınayı görmeliyiz. ABD ve müttefikleri İran’ı tehdit ederken Ege, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye bir müdahale söz konusu olabilir. Doğu Akdeniz’deki yığınak, enerji çevreleri üzerindeki kavganın sertleşmesi, Türkiye’yi bölgenin dışına itme çabaları,Ege’de İsrail ve Yunanistan’la birlikte Türkiye’yi kışkırtma çabaları.. Bunlar sıradan, olağan gerilimler değil.

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