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İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası

İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası

63 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, hayatımın kadını dediği Dilber Ay ile Almanya'da tanıştı ve 1998 yılında evlendi.

Dilber Ay'ın kocası İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş aslen Sivaslı ve 51 yaşında. Almanya'da tanışan çift 1998 yılında Almanya'da evlendi.

Dilber Ay Kanal D'de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir programına eşi İbrahim Karakaş ile birlikte katılmıştı. Dilber Ay eşi İbrahim Karakaş'la olan tanışma ve evlenme hikayesini anlatmıştı.

Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey’i ailesi ile tanıştırmak için Almanya’dan Türkiye’ye geldiğini söylemişti. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.  Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır

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