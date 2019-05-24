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Annesinin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu ağlattı

Annesi Hava İmamoğlu'nun "Çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum" sözleri karşısında duygulanan Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına boğULdu.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın sunduğu, Halk Arenası programının konuğu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da seyirciler arasındaydı.

Programın sonlarına doğru Uğur Dündar, sahneden inerek Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasının yanına gitti. İmamoğlu'nun anne ve babasına mikrofon uzatan Uğur Dündar, oğulları hakkında neler düşündüklerini sordu.

''Hakkını yediler, onun bir damla terini bile helal etmiyorum'' 
Hava İmamoğlu, Uğur Dündar'ın "Ekrem Bey'i anlatır mısnız?" sorusuna, şu şekilde yanıt verdi; ''Anlatmama gerek yok, nasıl görüyorsanız öyle birisidir. İBB başkanı olacağı aklıma gelmezdi, ben okumadım ev hanımıyım. Ama çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Hakkını yediler. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum'' 

"Bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma''
İmamoğlu'nun babası ise, ''Yüzüne karşı onu ilk kez methediyorum, asla yalan söylemez. Siyasete atıldı, ona iki şey söyledim bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma. Asla yalanı dolanı yoktur. Siyaseti yalan konuşmadan nasıl sürdürecek diye düşünüyorum bazen. Hak yemez'' ifadelerini kullandı.

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