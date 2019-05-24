Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında 3 farklı İstanbul anketi İmamoğlu önde mi?

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan 3 farklı ankette de Ekrem İmamoğlu önde olduğu söyleniyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yenilenen İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için bütün teşkilatı harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu bu süreçte kendisini arka planda tutacağını açıkladı. Ancak genel merkezden süreci yakından takip ediyor.

CHP'ye yakın gazeteci anketleri açıkladı

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz çarşamba günü seçim kampanyasını yeniden başlatarak yola çıktı. Bu sırada CHP sahadan verileri almak için bazı anket şirketleriyle temasta. Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketleri açıkladı.

3 ankette İmamoğlu önde

CHP Genel Merkezi'ne gelen bir anket sonucuna göre İmamoğlu'nun 1,7 puan önde olduğu kaydediliyor. Bir başka anket sonucuna göre ise farkın 3,5 puan olduğu kaydedilirken, üçüncü bir anket sonucunda ise İmamoğlu'nun rakibinden 5 puan önde olduğu ifade ediliyor.