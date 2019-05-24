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Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş

İlk olarak 1984 yılında vizyona giren Terminator serisinin 1 Kasım'da vizyona girecek olan Dark Fate filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Terminatör, yıllar sonra yeni filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Terminatör evreninin kült karakteri Sarah Connor’ın yaşlılığını izleyeceğimiz Terminator: Dark Fate filminin yönetmen koltuğunda yine aynı isim oturuyor.

İlk kez 1984 yılında vizyona giren orijinal Terminatör filmi, aradan geçen zamanda bilim kurgu sinemasının katalizör yapımlarından bir tanesi oldu. 1991 yılında gelen devam filmi ise heyecan çıtasını bir tık daha yukarı taşıdı.

1 Kasım 2019'da çıkacak filmin fragmanında ise, serinin diğer filmlerinde olduğu gibi iyi bir Terminatör (Mackenzie Davis) tarafından korunan bir insanı (Natalie Reyes) avlamaya çalışan kötü bir Terminatör’ü (Gabriel Luna) görüyoruz. 

Bununla birlikte, serinin hayranlarını yeniden filme çekebilecek iki temel unsur bulunuyor: Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton.

Terminator: Dark Fate’in senaryosunu, serinin yaratıcısı usta yönetmen James Cameron kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce Deadpool’u yöneten Tim Miller oturuyor. 

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