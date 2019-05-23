Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli

Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşmaya varan Fenerbahçe, milli kaleci Mert Günok'u da transfer etmek istiyor.

Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön protokol imzalayan Fenerbahçe, kadrosuna bir Başakşehirli daha katmaya hazırlanıyor. UEFA’dan çıkacak karara göre durumunu şekillendirecek olan ve B planını da hazırda tutan yönetim kaleci konusunda da bir başka Başakşehirli oyuncuya göz dikti.

Barcelona’nın Hollandalı yedeği Casper Cillessen’le başlayan kaleci listesine küme düşen Fulham’ın eski Beşiktaşlısı Fabri ve Bournemouth’un Boşnak eldiveni Asmir Begoviç’ten sonra Mert Günok da eklendi.

Mert Günok sıcak bakıyor

Fenerbahçe’nin alt yapısından yetişen 30 yaşındaki Mert Günok sözleşmesi devam etmesine rağmen Kanarya’ya sıcak bakıyor.