HABER /  GÜNCEL

Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama

Anadolu Ajansı
İSTANBUL'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Valilik, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirmişti. Valilikten yeni bir açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Kar yağışı sebebiyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci emre kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden ağır taşıtlar ve kuryelere ilişkin yeni açıklama

İstanbul Valiliği yeni bir açıklama daha yaptı. Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların bugün saat 16.00, kuryelerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama - Resim: 0

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

 İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.

