Geçen yıl ölü bulunmuştu! Tutuklanan kişi şoke etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl gölette bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli arasındaki karısı tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı
Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2025'te Dımbazlar Göleti'nde İbrahim K.'nın (40) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim K.'nın karısı S.K, kayınvalidesi M.Y. ve kayınbabası M.Y. ile İ.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.