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'Kar Kahini'nden "yarın okullar tatil olacak" açıklaması! 4 gün okul yok mu?

'Kar Kahini'nden "yarın okullar tatil olacak" açıklaması! 4 gün okul yok mu?

"Kar geliyor" tahminleri nedeniyle bazı meteoroloji uzmanları tarafından linç edilen ancak tahminleri tutan Kerem Ökten şimdi de okulların kar nedeniyle tatil edileceği günleri açıkladı.

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Türkiye ve İstanbul'a karın yağacağı tarihi bilen ve haftalardır süren ısrarı nedeniyle bazı meteoroloji uzmanları tarafından linç edilen Kerem Ökten haklı çıktı. İstanbul başta olmak üzere kar için tarih ediği her yere kar geldi. Kerem Ökten şimdi de kar nedeniyle okulların tatil edileceği günleri açıkladı. 

Cuma gününe kadar okullara kar tatili gelir

Kerem Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullar ile ilgili ben fikrimi söylüyorum. Yarın fırtınadan dolayı, Salı, Çarşamba ve Perşembe kardan dolayı okullar tatil olur. Cuma günü açılır. Sadece tahmindir. Çocuklar derslerinize çalışın" ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

Özellikle İstanbul'da bastıran karın yarın ve Salı günü de etkisini artırarak devam edeceği uyarıları yapılırken, yarın okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valili başta olmak üzere kar yağının etkili olduğu illerin valiliklerinden yapılacak açıklama merakla bekleniyor. 

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