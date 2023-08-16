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DÜNYA

Kafası kavanoza sıkışan rakunu polisler kurtardı

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki bir benzin istasyonunda iki polis, kafası kavanoza sıkışan rakunu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Columbus şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için bekleyen iki polis ilginç anlar yaşadı. Gece saatlerinde araçlarının yanında muhabbet eden polislerin yanına bir anda kafası kavanoza sıkışmış bir rakun koştu. Polis aracının yanında durarak bir süre kurtarılmayı bekleyen rakunu bir polis gövdesinden tutarak sabit kalmasını sağladı. O esnada başka bir polis rakunun canını acıtmamaya çalışarak kavanozu çevirerek rakunun başından çıkardı. Sıkıştığı kavanozdan kurtularak özgürlüğüne kavuşan sevimli rakun daha sonra benzin istasyonundan hızla uzaklaştı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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