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Yol kavgasında yumruklar konuştu! Camdan uzandı kamyonet sürücüsüne yumruk attı

Esenyurt'ta seyir halindeyken yol verme kavgası yapan seyir halindeki hafif ticari araç ve kamyonet trafiği birbirine kattı. Büyüyen kavgada araç sürücüsü pencereden kamyonet sürücüsüne yumruk attı.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki şahıs,camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı.

Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.

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