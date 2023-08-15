Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da narkotik polis ekiplerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda kamyonda yapılan aramada 6 kilo metamfetamin, 1 kilo kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli bir kamyonu, uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K.’nin (21) indirildiği araçta narkotik dedektör köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı. Aşil’in tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, araçtaki valizin içinde 6 kilo metamfetamin ile 1 kilo kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. ile Berat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.