BIST 7.685
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.656,70
YEREL

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da narkotik polis ekiplerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda kamyonda yapılan aramada 6 kilo metamfetamin, 1 kilo kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli bir kamyonu, uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K.’nin (21) indirildiği araçta narkotik dedektör köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı. Aşil’in tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, araçtaki valizin içinde 6 kilo metamfetamin ile 1 kilo kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. ile Berat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı
Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
 Demet Akalın ile Resul Dindar sahnede kavga etti! 'Sen beni tanımamışsın'
 Demet Akalın ile Resul Dindar sahnede kavga etti! 'Sen beni tanımamışsın'
Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi
Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi
İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!
İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!