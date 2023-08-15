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Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar

İstanbul Esenyurt'ta pembeye boyanan bir sokak kedisi herkesi şok etti. Kimliği belli olmayan kişiler tarafından sprey boyayla pembeye boyanan kediyi görenler videoya çekti.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı. Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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