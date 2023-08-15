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Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı

Adana'da ehliyetsiz araç süren bir şahıs polisin dur ikazına uymayınca ortaya film sahnesini aratmayan görüntüler çıktı. Ehliyetsiz sürücü 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan şahıs polis ekiplerine taş attı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 AOG 874 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü M.E.Ç (26) hızla kaçmaya başladı.

Polislerin uyarı atışlarını umursamadı, ölümüne kaçmaya devam etti
Trafik kurallarını hiçe sana sürücü M.E.Ç. hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri aracın durması için defalarca havaya uyarı ateşi açtı. Ancak sürücü M.E.Ç. bunlara aldırış etmeyerek şehir içerisinde ölümüne kaçtı.

Sürücü daha sonra otoyola girerek izini kaybettirmek istedi. Polis ekipleri otoyolda 70 kilometre boyunca aracın peşini bırakmadı. Otoyoldan çıkan sürücü, Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Caddesi'ne girdi, kaçmaya devam ettiği sırada peşindeki Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Sürücüyle birlikte toplam 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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