BIST 7.809
DOLAR 27,05
EURO 29,61
ALTIN 1.663,29
GÜNCEL

Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dün Moskova yönetimi Şükrü Okan isimli bir yük gemisine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya dün yaptığı açıklamada Şükrü Okan isimli yük gemisine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Açıklamada, Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin, Şükrü Okan’ın kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesinden sonra otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Şükrü Okan’ın Karadeniz’in güneybatısında konumlandığını ve kuzeye doğru ilerlediği de aktarıldı.

Bir ilk

Rusya’nın açıklamaları ise bölgede gerilimi yükseltirken, bu durum Temmuz ayında sona eren tahıl koridoru anlaşmasından beri ilk kez ticari bir gemiye ateş açıldığı anlamına geliyor.

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldıktan sonra Ukrayna’ya giden her geminin silah taşıdığı potansiyelini taşıdığını açıklamış ve buna göre bir pozisyon alacaklarını duyurmuştu.

Askerler gemiye inmiş
“Gemiyi zorla durdurmak için otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada askerlerin Ka-29 helikopteriyle gemiye iniş yaptığı, incelemenin ardından geminin İzmail limanına doğru yol almaya devam ettiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Romanya’ya yol almakta olan bir gemi ile ilgili bir olay olduğunu ve bakanlığın konuyla ilgilendiğini ifade etti.

Ankara soruşturma başlattı
Reuters geminin mürettebatına veya sahibine ulaşamadı. Reuters'a konuşan Türkiye'den bir dışişleri bakanlığı yetkilisi ise Ankara'nın olayı soruşturduğunu belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
 Demet Akalın ile Resul Dindar sahnede kavga etti! 'Sen beni tanımamışsın'
 Demet Akalın ile Resul Dindar sahnede kavga etti! 'Sen beni tanımamışsın'
Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi
Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi
İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!
İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!
Bu klarnetçi aynı anda Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Özgür Özel'e benziyor!
Bu klarnetçi aynı anda Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Özgür Özel'e benziyor!
Sinop'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Sinop'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi!
Soymaya çalıştığı tır sonu oldu! Hırsızın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Soymaya çalıştığı tır sonu oldu! Hırsızın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Muğla'da orman yangını başladı
Muğla'da orman yangını başladı
İstanbul'da minibüs şoförü kadın yolcuyu araçtan kovdu
İstanbul'da minibüs şoförü kadın yolcuyu araçtan kovdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!
Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!