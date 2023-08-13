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POLİTİKA

Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi

Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı CHP ile İYİ Parti'nin eski ve yeni milletvekilleri Sözcü TV canlı yayınında birbirine girdi. CHP'li Gaye Usluer, "Balıkesir’i CHP adayı alabiliyorken İYİ Parti ‘biz burayı alırız’ demiştir ve alamamıştır" deyince İYİ Partili Turhan Çömez, "Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" ifadelerini kullandı. Ortam bir anda gerildi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki bir dargın bir barışık ilişki bir kez daha canlı yayında kavgaya dönüştü. Sözcü Tv’nin canlı yayınına katılan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer arasında ‘ittifak’ tartışması yaşandı. Gaye Usluer, Balıkesir’in ittifak yüzünüzden kaybedildiğini söylerken, Turhan Çömez ise “Kemal Bey de seçimlerden önce sizin anketlerinize göre yüzde 60 kazanıyordu” dedi.

Balıkesir'i İYİ Parti yüzünden kaybettik

Usluer, "Elbette ki ittifaklar karşılıklı fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, Sayın Turhan Çömez’in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti’ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir. İYİ Parti ’11 büyükşehir bizim sayemizde alındı’ diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İYİ Parti orada iddiada bulunmuştur. ‘Biz alalım, biz alırız’ diye, alamamıştır." ifadelerini kullandı.

Çömez: Sizin anketlere göre de Kılıçdaroğlu yüzde 60 kazanıyordu

İYİ Partili Turhan Çömez ise Gaye Usluer’in sözleri üzerine 2019’daki yerel seçim döneminde CHP teşkilatlarının çalışmadığı için Balıkesir’in kaybedildiğini iddia etti. Çömez, "Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar ‘CHP teşkilatları çalışmadı’ desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış. Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce yüzde 60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" dedi.

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