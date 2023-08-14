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Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...

Gazeteci Cem Küçük, "Kutuplaşmadan beslenen muhalifler" başlıklı yazısında, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmasıyla ilgili video paylaşan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinden 4 kişiye verip veriştirdi.

Oyuncu Tamer Karadağlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atandıktan özellikle muhalif kesimin hedefi oldu. Tamer Karadağlı günlerdir haksız eleştirilere maruz kalırken, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinden 4 kişinin Tamer Karadağlı ile ilgili çektikleri video sosyal medyada çok konuşuldu.

"Soda verin arkadaşlara"
Söz konusu video sosyal medyada neredeyse kimseyi güldürmedi, adeta ters tepti. Sosyal medya kullanıcıları videodaki kişilere yönelik "Kıskançlık ve hazımsızlık kötü", "Soda verin arkadaşlara" şeklinde ifadeler kullandı.


Gazeteci Cem Küçük "Kutuplaşmadan beslenen muhalifler" başlıklı dikkat çeken bir yazısında o videoya da değindi.


Küçük, yazısında, oyuncu Tamer Karadağlı'ya yönelik eleştirilere karşı çıkarken, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinde bulunan o 4 kişiye de sert tepki gösterdi.

"Dalga konusu kendileri olmuşlar"
Küçük, "Dört şarlatan hükümetin Tamer Karadağlı’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atamasını güya tiye almış. Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizisindeki sözlerine atıf yaparak dalga geçmeye çalışmışlar. Ancak dalga konusu kendileri olmuşlar. Pespaye bir skeç yapmışlar. Aslında kutuplaşmadan şikayet edip kutuplaşmanın ekmeğini yiyenler bu tür tipler. Muhalif olarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Zaten bir yetenekleri yok, bari hükümete saldıralım da gündem olalım derdindeler." ifadelerini kullandı.

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