BIST 7.697
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.657,20
KÜLTÜR VE SANAT

Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı

Balıkesir'de kazı çalışmaları yürütülen Antandros Antik Kenti'nde milattan sonra 300 yılında yapılan 700 yıllık ikinci bir 'Roma villası' kalıntıları bulundu.

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında başlanan 22. kazı döneminde, Roma dönemine ait milattan sonra 300 yıllarına ait ikinci bir villa için çalışmalar başlatıldı.

Yeni bulgular doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Polat “Antandros 2023 sezonu bu sene 10 Temmuz'da ekibin Altınoluk'a gelmesiyle birlikte başladı. Tabii çok fazla bir yoğun ot birikimi vardı. Önce ot temizliğiyle başladık ve hemen arkasından da kazı çalışmaları takip etti. Bu sene iki farklı alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi ki şu an onun da içerisinde bulunduğumuz yerdir. 'Roma villası' olarak nitelendirdiğimiz yamaç ev sektörü” dedi.

Bu yıl kazı yapılan bölgenin elit bir yerleşim merkezi olduğunu düşündüklerini ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “2001 yılından beri kazdığımız bu sektörde duvar resimleriyle, mozaiklerle süslü muhteşem bir Roma villası açığa çıkarmıştık. Bu seneki yeni bir heyecan, yeni bir alana başladık. Hemen bu Roma villasının doğusunda yine Roma villasına benzer yapıda yeni bir yapılaşmayla karşılaşacağımızı ümit ediyoruz."

"Kazının başında olmasına rağmen hemen bu yamaçta yer alan yerleşimin teras duvarını ortaya çıkarmaya başladık. O teras duvarından yukarıya çıkan merdivenlerin de izlerini takip ediyoruz şu an. Burada da benzer türde bir görseli zengin bir Roma villasıyla karşılaşacağımızı umuyoruz."

"Çünkü Roma villasının bulunduğu bu yamaç tamamen o Roma döneminde elitlerin üst sınıf elitlerin oturduğu bir mahalle konumunda ki biz bunu daha önceki çalışmalarımızda ortaya çıkardığımız kanalizasyon hatlarıyla da ispatlamış durumdaydık. Çünkü Roma villasının yukarıya doğru kanalizasyon sisteminin devam ettiğini tespit etmiştik. Bu da bu evin burada tek başına olmadığı yönündeki kanaati oluşturmuştu” dedi.


Bölgede kamulaştırma sorununun Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yakın ilgi göstermesi ile çözüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Polat, ayrıca desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına da teşekkür etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar
 Demet Akalın ile Resul Dindar sahnede kavga etti! 'Sen beni tanımamışsın'
 Demet Akalın ile Resul Dindar sahnede kavga etti! 'Sen beni tanımamışsın'
Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi
Canlı yayında kavga çıktı! CHP ve İYİ Parti vekilleri birbirine girdi
İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!
İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!
Bu klarnetçi aynı anda Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Özgür Özel'e benziyor!
Bu klarnetçi aynı anda Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Özgür Özel'e benziyor!
Sinop'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Sinop'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı