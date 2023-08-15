BIST 7.750
DOLAR 27,06
EURO 29,63
ALTIN 1.659,09
GÜNCEL

Rusya’nın Karadeniz'deki Türk gemisine gerçekleştirdiği baskının görüntüleri yayınlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos’ta Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail Limanı’na doğru seyreden Palau bandıralı “Şükrü Okan” adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra yapılan baskının görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 13 Ağustos’ta Karadeniz Filosu’na bağlı devriye gemisi Vasily Bykov’dan Palau bandıralı “Şükrü Okan” adlı yük gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra yapılan baskının görüntülerini yayınladı.

Yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı. Denetim ekibinin uygulamayı profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak yürüttüğü belirtildi. Denetim ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından geminin, İzmail Limanı'na doğru yolculuğuna devam ettiği vurgulandı.

“Dur” ihtarına uymamıştı

Bakanlıktan 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, “Yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin taşınmasına yönelik denetim için durma talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı” ifadeleri kullanılmıştı. Uyarı ateşinin ardından Vasily Bykov’dan gemiyi denetlemek üzere bir grup askeri taşıyan Ka-29 tipi helikopterin havalandığı belirtilerek, “Telsiz konuşmalarının ardından gemi durdu ve denetim ekibi yük gemisine indi” denilmişti.

Denetimin ardından yük gemisinin İzmail Limanı’na doğru seyrine devam ettiği aktarılan açıklamada, “Karadeniz Filosu belirlenen alanlarda devriye gezmeye devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan örnek hareket!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan örnek hareket!
Yol kavgasında yumruklar konuştu! Camdan uzandı kamyonet sürücüsüne yumruk attı
Yol kavgasında yumruklar konuştu! Camdan uzandı kamyonet sürücüsüne yumruk attı
Hırsızlığıyla dalga konusu oldu! Kuyumcular Çarşısı'nda gümüşçüyü soydu
Hırsızlığıyla dalga konusu oldu! Kuyumcular Çarşısı'nda gümüşçüyü soydu
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı
Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı