Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan örnek hareket!

Kendisine sosyal medya üzerinden edilen hakaretlere tazminat davası açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dava gelirleriyle yaptığı jestle gönülleri fethetti. Aktaş dava gelirleriyle depremzedelere Bursa Döneri ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan hakaret ve asılsız paylaşımlara maddi tazminat davası açtı. Mahkeme tarafından haklı bulunan Aktaş; tazminatlardan elde ettiği gelirle yürekleri ısıttı.

Başkan Aktaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Malatya ve Adıyaman’daki depremzedelere Bursa Döneri ikramında bulundu. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Aktaş, paylaşıma yapılan yorumlarda büyük taktir topladı.