BIST 7.691
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.659,89
GÜNCEL

MSB görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK’ya göz açtırmıyor.

MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda PKK’lı teröristlere ait binlerce silah ve muhimmat ele geçirdiğini paylaştı.

34 bin 560 adet AK-47 mühimmatı ve dahası 

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Toplamda 34 bin 560 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 440 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 588 adet Doçka mühimmatı, 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 20 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmat ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya’nın Karadeniz'deki Türk gemisine gerçekleştirdiği baskının görüntüleri yayınlandı
Rusya’nın Karadeniz'deki Türk gemisine gerçekleştirdiği baskının görüntüleri yayınlandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan örnek hareket!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan örnek hareket!
Yol kavgasında yumruklar konuştu! Camdan uzandı kamyonet sürücüsüne yumruk attı
Yol kavgasında yumruklar konuştu! Camdan uzandı kamyonet sürücüsüne yumruk attı
Hırsızlığıyla dalga konusu oldu! Kuyumcular Çarşısı'nda gümüşçüyü soydu
Hırsızlığıyla dalga konusu oldu! Kuyumcular Çarşısı'nda gümüşçüyü soydu
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Görenler gözlerine inanamadı! Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı
Kazı çalışmasından çıkanlar görenleri büyüledi! Toprağın altından 700 yıllık 'Roma villası' çıktı
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Atilla Taş'ın CHP itirafı gündem oldu: Yıllar sonra anlayabildim
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı! 'Dur' ikazına uymadı, polislere taş attı
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Çin'de yolun bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Suriye eski Büyükelçisine hırsızlık şoku: Kızı ve damadı tarafından soyuldu
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...