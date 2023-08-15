MSB görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK’ya göz açtırmıyor.

MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda PKK’lı teröristlere ait binlerce silah ve muhimmat ele geçirdiğini paylaştı.

34 bin 560 adet AK-47 mühimmatı ve dahası

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Toplamda 34 bin 560 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 440 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 588 adet Doçka mühimmatı, 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 20 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmat ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.