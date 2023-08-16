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Ankara'da magandalar dehşet saçtı! Silahlı kavga ettikleri yerden araçlarıyla kaçarken iki kişiyi yaraladılar

Ankara Altındağ'da iki grup maganda kendi aralarında kavga ederken silahlar konuştu. Silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan magandalar araçlarıyla kaçmak isterken 2 kişiyi daha yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevreli Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Şüpheliler 06 DDN 458 plakalı araç ile olay yerinden kaçarken Şehit Cemalettin Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyir halinde iken 2 yayaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza ve kavgada yaralanan kişiler hastaneye sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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