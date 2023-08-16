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Görenler şaşkına döndü! Kolunu seyir halindeki otomobile yasladı muhabbet etti

Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsü kolunu yanında seyir eden araca yaslayıp muhabbet etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Bursa'da iki sürücünün canını tehlikeye attığı anlar, görenleri şoke etti. İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yanında seyir halinde olan arkadaşını fark etti.

Araca yaslanarak ilerledi

Bir süre sonra sürücü, motosikletini yanaştırdığı aracın kapısına kolunu koyarak ilerlemeye başladı. Canını hiçe sayan sürücü, bölgedeki vatandaşların da yüreklerini ağızlarına getirdi.

O anlar kamerada

Henüz ismi belirlenemeyen motosikletin sürücüsünün, yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak muhabbet ettiği anlar ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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