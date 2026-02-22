BIST 13.934
Kabine 3 hafta sonra Beştepe’de toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Beştepe’de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE 

toplantıda güvenlik politikaları kapsamında TBMM bünyesinde çalışmalarını yürüten Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı kapsamlı rapor Kabine üyelerince değerlendirilecek. 

Bu rapor ışığında, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketinin sınırları çizilecek.

Özellikle infaz düzenlemeleri ile Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) yapılması planlanan köklü değişiklikler masaya yatırılacak. 

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında yer alırken emekli bayram ikramiyeleri de yakın takipte.

Kabinenin, şu an 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarında yeni bir artışa gidilip gidilmeyeceğine ilişkin vereceği karar merak konusu. 

ABD-İRAN GERİLİMİ

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakından takip ediyor.

ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında.

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.

