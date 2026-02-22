Baykar’dan Fas’ta 250 milyon dolarlık üretim üssü

Türk savunma şirketi Baykar, Fas’ın Ben Slimane kentinde 250 milyon dolar sermayeli “Atlas Defense” adlı yeni üretim tesisini hayata geçirme kararı aldı. Bu yıl üretime başlaması planlanan tesiste Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA üretimi yapılacak, ayrıca Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik insansız hava araçlarının tasarım, bakım ve teknolojik sistem üretimi gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi Baykar, Fas’ın Ben Slimane kentinde 250 milyon dolar sermayeli yeni üretim tesisini hayata geçiriyor.

"Atlas Defense" adıyla faaliyet gösterecek şirket, Afrika’daki ilk büyük üretim üssü olacak.

Aralık 2024’te imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının ardından kurulum süreci başlatılan tesisin bu yıl üretime geçmesi planlanıyor. Üs, Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA üretimine ev sahipliği yapacak.

AFRİKA BASINI DUYURDU: İŞE ALIMLAR BAŞLADI

Fas ve Afrika basınında yer alan haberlere göre Atlas Defense, üretim öncesi ilk işe alım sürecini başlattı. Morocco Intel, African Manager ve Agenzia Nova gibi yayın organları, Ben Slimane’deki fabrikanın açılış hazırlıklarının hızlandığını yazdı.

İlanlarda mekanik teknisyen, elektronik teknisyen, havacılık boyama teknisyeni, havacılık yapı teknisyeni ve test pilotu pozisyonları yer aldı.

KRALİYET SİLAHLI KUVVETLERİ İÇİN ÜRETİM

Fas merkezli iştirak Atlas Defense’in faaliyet alanı; insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve bakımının yanı sıra savunma sanayisine yönelik teknolojik bileşen ve sistem üretimini kapsıyor.

Tesis, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil insansız hava araçlarının üretim ve bakımına odaklanacak. Proje, iki ülke arasında savunma alanındaki stratejik ortaklığın yeni aşaması olarak gösteriliyor.

Fas Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karara göre, 250 milyon dolar sermayeli Atlas Defense, Baykar’ın kıtadaki ilk büyük üretim üssü olacak.

TÜRKİYE’NİN AFRİKA HAMLESİ

Baykar’ın Fas yatırımı, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki savunma sanayii varlığını güçlendiren adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce Fas’a Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirmişti.

Ben Slimane’de kurulacak üretim üssüyle birlikte Türkiye merkezli savunma teknolojilerinin Afrika’da yerinde üretim süreci başlamış olacak.