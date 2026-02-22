Son seçim anketinde fark iyice açıldı, 1 parti şaşırttı! İmamoğlu detayına bakın
Türk siyasetinde her hafta gündem daha da sıcak bir hal alırken seçim anketleri de büyük önem kazanıyor. BETİMAR'ın yaptığı son seçim anketi ilk kez TGRT Haber'de açıklandı. Buna göre AK Parti ile CHP arasında 6 puanlık bir fark var. Şirketin Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı çalışmanın sonuçları da dikkat çekti.
Türkiye'de erken seçim olmadığı takdirde 2028 yılında yapılması beklenen genel seçimlere 2 yıllık bir süre bulunurken siyaset gündemi de her geçen hafta daha da sıcak bir hal alıyor.
Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında yapılan son seçim anketinin bilgileri paylaşıldı.
AK PARTİ CHP'NİN 6 PUAN ÖNÜNDE
BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman'ın canlı yayında açıkladığı bilgilerde partilerin oy oranında dikkat çekici sonuçlar görüldü. Ankette yer alan siyasi partiler ve oy oranları şu şekilde:
AK Parti: %33,2
CHP: %27,9
DEM Parti: %8,8
MHP: %8,5
İYİ Parti: %6.3
Anahtar Parti: %4,5
Zafer Partisi: %4.3
Yeniden Refah Partisi: %2.8
Türkiye İşçi Partisi: %1,5
Saadet Partisi: %1
Diğer Partiler: %1.2
EKREM İMAMOĞLU DETAYI
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile yapılan araştırma da programda paylaşıldı.
BETİMAR'ın yaptığı İmamoğlu araştırmasının 9-12 Şubat tarihlerini kapsadığını belirten Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dava süreci ya da tutuklanma sürecinde bunu sorduğumuz zaman toplumun yüzde 55'i bunu bir siyasi bir karar olarak görüyordu.