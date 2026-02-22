Son seçim anketinde fark iyice açıldı, 1 parti şaşırttı! İmamoğlu detayına bakın

EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile yapılan araştırma da programda paylaşıldı.

BETİMAR'ın yaptığı İmamoğlu araştırmasının 9-12 Şubat tarihlerini kapsadığını belirten Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dava süreci ya da tutuklanma sürecinde bunu sorduğumuz zaman toplumun yüzde 55'i bunu bir siyasi bir karar olarak görüyordu.