AK Parti İstanbul İl Başkanlığında geleneksel çocuk iftarı yapıldı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarınca ramazan ayı etkinlikleri kapsamında geleneksel çocuk iftarı yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çocukların anneleriyle katıldığı ve özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftarda ramazanın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı.

İl Başkanlığındaki programda Karagöz Hacivat gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik alanında kurulan sahnedeki gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Aileler de bu ayda birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Bu akşam sizlerle beraber, bizim evimiz dediğimiz İl Başkanlığımız çok ayrı bir şekilde şenlendi." dedi.

Demirer, birlik, beraberlik ve rahmet ayı ramazanın bir arada olmanın ve paylaşmanın en çok anlam bulduğu zaman dilimi olduğunu belirtti.

Bir ay boyunca sahalarda olmaya devam edeceklerini dile getiren Demirer, "Bizi bekleyen başka hanelerin evlerinde insanların gönüllerini de yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık. Ramazanın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı." ifadelerini kullandı.

