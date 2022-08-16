Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! "Nereye gidecek bilmiyorum ama..."

Fenerbahçe teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile arkadaş olduğunu belirterek, Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımı kutlarım"

"Oyuncularımı kutlarım. İlk 15 dakikada 3-0 yapabilirdik. Kasımpaşa, Fenerbahçe forvetlerini durduramadı. Valencia, King... Harikaydılar."

"Arda Güler çok yetenekli"

"Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. 20 dakikada kendini göstermek istedi. Maç sonu 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim. Kötü başladı, toparladı. Geleceği Türk Milli Takımı için de iyi olacak."

Joao Pedro ve Alıoskı'nin durumu

Jesus, Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Pedro, geldiğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski, geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde yoktu. Onun da oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Son Avrupa ligindeki ilk 11'e kıyasla çok fazla değişiklik yaptık. 3 günde 1 maç oynayan takımların bunu yapması gerek. Onun da zamanı gelecektir muhakkak."

"Sağ bek almayı düşünmüyoruz"

"Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Ferdi ve Burak var. O pozisyonda oyuncu ihtiyacı olduğumuzu düşünmüyorum."

"Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim"

"Valencia ve King, maç maç üzerine koyarak devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyi duruma geliyorlar. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftarlar bazen gelişmelerin hızlı olmasını ister ama bu futbolda kolay değil. King aramıza geç katıldı. Bu takım sadece 2 aydır birlikte çalışıyor. Maç oynayınca oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim."

"Takımlarımın birden farklı sistemde oynamaya alışmasını isterim"

"3-4-3 sistemine döndük. Tek sistem deneyen bir antrenör değilim. 2 aydır birlikte çalışıyoruz ve bu süreçte 4-4-2 çalıştık. Skorun rahatlığıyla farklı bir sistemi çalışabileceğimizi düşündüm. Takımlarımın birden farklı sistemde oynamasını alışmasını isterim. Farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmuyor. Antrenman yapacak vaktimiz bile olmuyor."

"Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim"

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile arkadaş olduğunu belirten Jesus, Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini belirterek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun farklı fikirleri var. O kendisini 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamayacaktır. Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bu benim istemediğim için değil, kendisi istememesinden dolayı" dedi.