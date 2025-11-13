BIST 10.645
Jeffrey Epstein e-postalarından Tom Barrack çıktı: Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanarak hüküm giyen Jeffrey Epstein'ın dün yayımlanan yeni e-postalarından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da çıktı.

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı.

E-postalardan Trump'ın Epstein'ın kız çocuklarına yönelik istismarını bildiğine ilişkin mesajların yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'da yolladığı mesajlar da çıktı. 

t24'an haberine göre Epstein, Barrack'a “Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum… Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar daha azaldı, ama her zaman verdiğim yanıt ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim.” ifadelerini kullandığı bir mesaj gönderdi. 

Bunun üzerine Barrack, “Umarım iyisindir, görüşelim.” yanıtını verdi. 

Epstein, devamında “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset" dediği bir e-posta gönderdi. Ancak Epstein'ın e-postasındaki bu ifadeyi hangi bağlamda kullandığı bilinmiyor.

