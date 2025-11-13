Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar belli oldu.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...

2025'in kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.33 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı.

İşte en değerli milli takımlar:

20 – HIRVATİSTAN / 282,20 MİLYON EURO



19 – KOLOMBİYA / 290,40 MİLYON EURO



18 – UKRAYNA / 299 MİLYON EURO



17 – EKVADOR / 320,30 MİLYON EURO



16 – FAS / 342,40 MİLYON EURO



15 - SENEGAL / 348 MİLYON EURO



14 – TÜRKİYE / 393 MİLYON EURO



13 – DANİMARKA / 411,30 MİLYON EURO



12 – NORVEÇ / 457,90 MİLYON EURO



11 – BELÇİKA / 472 MİLYON EURO



10 – İSVEÇ / 515,90 MİLYON EURO



9 – ARJANTİN / 539,50 MİLYON EURO



8 – ALMANYA / 802 MİLYON EURO



7 – İTALYA / 846 MİLYON EURO



6 – HOLLANDA / 885 MİLYON EURO



5 – PORTEKİZ / 901 MİLYON EURO



4 – BREZİLYA / 913,30 MİLYON EURO



3 – İSPANYA / 989 MİLYON EURO



2 – FRANSA / 1,23 MİLYAR EURO



1– İNGİLTERE / 1,33 MİLYAR EURO