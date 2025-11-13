BIST 10.645
Danıştay'dan otomobillerin özel tüketim vergisi için son karar

Araçlarının elektrikli olarak tescil edilmesini isteyenlerin açtıkları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iadesine ilişkin davada Danıştay olumsuz görüş belirtti.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, otomobillerdeki ÖTV'ye ilişkin önemli kararını açıkladı.

İDDİALAR NELER?

 Nissan Qashqai e-Power araç sahiplerinin açtığı vergi fazlasının iadesine ilişkin davada, davacılar, araçlarındaki içten yanmalı motorun tahrik özelliğinin olmadığını, tahrik özelliği olan elektrikli motora elektrik enerjisi üretmek için konduğunu ve araçlarının sadece elektrikle çalıştığını iddiasını Danıştay değerlendirdi.

Davacının iddia ettiği, ruhsatta elektrikli yazmasına rağmen Özel Tüketim Vergisi’nin otomobilin alındığı dönemde yüzde 10 yerine içten yanmalı motorlara uygulanan yüzde 80 olarak tahsil edildiğini, aracın sadece elektrikle çalıştığı için içten yanmalı motorun aracı hareket ettirme görevinin bulunmamasından ötürü ÖTV’nin yüzde 10 olarak tahsil edilmesi gerektiğini, buna rağmen yüzde 80 ÖTV ödendiğini ve bundan dolayı alınan fazla verginin iadesine ilişkin davayı Danıştay karara bağladı.

“VERGİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Danıştay ise, hukuk yollarının tüketilmesi sonucu gelen davaya ilişkin olarak, aracın teknik özelliklerinin dikkate alınarak hukuki yorum tayin edilmesi gerektiğinden vergilerin iade isteminin 213 sayılı kanunun vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin kuralları bağlamında açık bir vergi hatası oluşturmadığını, davanın Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümler kapsamında incelenmesinin mümkün olmadığına karar verdi.

 ŞİMDİ NE OLACAK?

Nissan Qashqai e-Power aracını alanların vergi iadesi almasına yönelik açtıkları davada aracın teknik özelliklerinin incelenerek karar verilmesi gerekliliği ortaya çıktı ve vergisel yönden hata bulunmadığı tespit edildi. Böylece vergi yönünden açılan davaların konusuz kalması gündeme geldi.

