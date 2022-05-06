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Jandarmadan sanal devriye 260 site kapatıldı

Jandarmadan sanal devriye 260 site kapatıldı

Jandarmanın sanal devriyesinde yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlandı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 ile 30 Nisan tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2230 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma gerçekleştirildi.

Yasadışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 260 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, “Oltalama/Phishing” metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 9 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı.

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