Jandarma Yüsra ve annesinin kurtarılma anının videosunu paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Umutların tükendiği yerde umut olmak için varız" başlığıyla yapılan paylaşımda, Jandarma Arama-Kurtarma Timleri tarafından gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında enkaz altından gelen sesi dinleyerek hareket eden personelin, anne Ayşe Yıldız ve 2,5 yaşındaki çocuğu Yüşra'ya ulaştığı belirtildi.