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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Elazığ'da son bilgileri paylaştı

Geçtiğimiz Cuma günü şiddetli bir deprem meydana gelen Elazığ'dan son dakika acı bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri 4 kişinin daha cansız bedenini enkazdan altından çıkardı. Böylece ölü sayısı 35'e yükselmiş oldu.

Oktay'dan açıklama

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Fuat Oktay, "Son derece profesyonel bir çalışmaya sahada şahit olduk. Sadece teknik anlamda değil insani anlamda da buna dahil" dedi.

Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız.

Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 

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