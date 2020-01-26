Erdoğan deprem provokatörlerine sert çıktı! Millet can bunlar mal derdinde

"Millet can derdinde bunlar mal derdinde''

Erdoğan sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara, "Her şeyden önce, bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız vatandaşımız varken, bir diğer taraftan da bunu siyasi istismar meselesi yapanlar var. Orada millet can derdinde bunlar mal derdinde. Karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Bazı sosyal medyada aldığımız, tabii insanı tahrik eden mesajlar var ki , onlar beter ve ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet ne yapmış diyecek kadar.. Depremi durdurma imkanımız var mı? Bunu hiç kimsenin, hiçbir devletin yapması mümkün değil" ifadelerini kullandı.