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Elazığ'da mucize! Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı

Elazığ’daki 6.8’lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı. Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

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