Enkazdan çıkarılan Aydın çifti o anları anlatı! Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Nurdan-Zülküf Aydın çifti yaşadıklarını anlattı. Eşi ile çay içtikleri sırada depreme yakalandıklarını söyleyen Nurdan Aydın ''Bağıra bağıra dua ettik. Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı'' dedi.

BUZDOLABI VE DOĞAL GAZ BORUSU HAYATLARINI KURTARDI

Yaşadıkları korku dolu anları aktaran Nurdan Aydın, "Salonda oturuyorduk o an çıkmaya çalıştık ama deprem ona bile fırsat vermedi. Eşim ile birbirimize sarıldık ve haklarımızı helal ettik. O anda her şey üzerimize yıkıldı. O enkazın altında ikimizde abdestliydik. Eşim ile birlikte bağıra bağıra dua ettik. Eşim benim üzerime çıktı. Bana bir şey olmasın diye. O şekilde yatsı namazını kıldı. Elini bile kaldırsan parmağını bile göremeyecek bir yerdesin. Benim belden aşağı tarafım duvarım dibindeydi. Bizi kolonların tamamen altından kurtaran doğal gaz borusu ve buzdolabıydı. Komşumuzun bağırmasını duydu eşim. Buzdolabının demirine vurup ses çıkararak yerimizi belli ettik. Bir ışık geldi eşimin üzerine, o bize umut oldu" diye konuştu.

"O AN SADECE İBADET ETMEK AKLIMA GELDİ"

Zülküf Aydın ise kaçamadıklarını söyleyerek "Deprem anında bir kereden sonra durur dedim. Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina bir anda çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. 2. depremde çok daha fazla sıkıştık. Çok karanlıktı. O an sadece ibadet etmek aklıma geldi. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.