Elazığ'da enkaz altından mucize kurtuluş

Elazığ’da meydana gelen be Türkiye'yi sarsan 6.8'lik depremde enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor...

AFAD ve UMKE aralıksız çalışıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Depremin olduğu saatten itibaren devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde Elazığ ve Malatya'daki çöken binalarda 43 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Türkiye'nin birçok noktasından ekipler anında bölgeye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor.